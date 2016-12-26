Ростовская АЭС отметила юбилей пуска блока №1

15 лет в строю. Ростовская АЭС отметила юбилей пуска первого энергоблока. Событие знаковое не только для станции, но для всей атомной отрасли страны. Блок Ростовской атомной стал первым, введенным в России в 21 веке, и первым, пущенным после распада СССР. О десятилетней консервации и скором решении вопроса по энергодефициту юга России.

Ростовские атомщики отметили 15-летие со дня пуска энергоблока №1. 25 декабря 2001 года был утверждён акт Государственной комиссии «О приёмке в промышленную эксплуатацию первого энергоблока Ростовской АЭС».

Началась эпоха «атомного ренессанса». До этого в течение 10-ти лет практически построенный энергоблок находился в режиме консервации. За эти тяжелейшие для отрасли годы коллектив смог сберечь не только технику, но и сохранить научно-технический потенциал.

«Это произошло только благодаря людям, которые работают на нашей станции, благодаря их самоотверженному труду, добросовестному выполнению своих обязанностей. Нужно любить свою работу, свою станцию, тогда всё получится», — отмечает директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

Решение о возобновлении строительства Ростовской атомной станции было принято в 1999 году. В 2000 году после заключения Государственной экспертной комиссии, признавшей проект строительства Ростовской АЭС соответствующим требованиям действующего природоохранного законодательства, станцию вывели из режима консервации.

В январе 2001 года состоялся физический пуск энергоблока — началась загрузка в реактор ядерного топлива. Энергоблок №2 был введен в эксплуатацию в 2010 году. Сооружение и пуск этого объекта означали возврат отрасли к серийному строительству атомных станций.

«Что такое атомная станция? Для Ростовской области это, безусловно, рабочие места. Кроме того, это дороги, садики, школы, больницы. Огромную социальную роль продолжает нести атомная станция для нашего региона», — поясняет заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области Вячеслав Тимченко.

В 2015 году введен в эксплуатацию энергоблок №3. Его пуск решил важнейшую государственную задачу — обеспечение электроэнергией Крыма.

«Та энергетическая блокада, которую пыталось устроить соседнее государство, ничего не дала. Думаю, у них это больше никогда не получится, ведь у нас есть три блока, будет и четвёртый блок», — комментирует депутат Государственной Думы Российской Федерации Виктор Дерябкин.

Сегодня на Ростовской АЭС эксплуатируются три энергоблока типа ВВЭР-1000. Суточная выработка электроэнергии каждым из них составляет порядка 25 миллионов кВтч. На этот момент Ростовская АЭС — одно из крупнейших предприятий энергетики на юге России. Станция обеспечивает более 70-ти процентов производства электроэнергии в Ростовской области. С пуском четвёртого блока, который запланирован на 2017 год, регион войдёт в десятку российских регионов-лидеров по объёму генерации.