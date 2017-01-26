Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении бюджетных средств на реализацию «Приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» государственной программы РФ «Развитие транспортной системы» в 2017 году. Об этом сообщается на сайте правительства России. Согласно распоряжению Медведева Ростовская область получит 1 200 000 000 рублей. Такую же сумму получат Волгоградская, Нижегородская и Свердловская области. Самая большая субсидия — 1 837 500 000 рублей — назначена Самарской области. Всего на реализацию федерального проекта выделено 30 миллиардов рублей на 34 региона России.