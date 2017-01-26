Ростовская область получит 4,4 миллиарда рублей господдержки

Ростовская область планирует получить 4,4 миллиарда рублей межбюджетных субсидий. Об этом сегодня, 26 января, на пресс-конференции сообщил губернатор Василий Голубев.

Отметим, эта сумма больше, чем в прошлом году почти на 1,3 миллиарда рублей. По данным пресс-службы главы региона, субсидии выделяются исходя из потребностей развития отраслей экономики и соцсферы регионов.

В этом году АПК Дона получит финансирование на содействие развитию сельского хозяйства. Добавим, направления и объёмы поддержки конкретных отраслей регион будет определять самостоятельно.