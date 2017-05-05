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ЭКОНОМИКА

Ростовская область потратит на коммунальную технику 24 миллиона рублей

11:35 Пятница, 05.05.2017

Из резервного фонда правительства Ростовской области на закупку коммунальной техники выделят более 24 миллионов рублей. Свыше 14 миллионов будет направлено в Советский сельский район. На эти деньги приобретут пяти единиц техники. Больше 6,7 миллиона рублей получит Егорлыкский район, который закупит четыре спецмашины. Почти 3,5 миллиона рублей пойдет на закупку мусоровоза для города Донецка.

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