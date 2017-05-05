Ростовская область потратит на коммунальную технику 24 миллиона рублей
Из резервного фонда правительства Ростовской области на закупку коммунальной техники выделят более 24 миллионов рублей. Свыше 14 миллионов будет направлено в Советский сельский район. На эти деньги приобретут пяти единиц техники. Больше 6,7 миллиона рублей получит Егорлыкский район, который закупит четыре спецмашины. Почти 3,5 миллиона рублей пойдет на закупку мусоровоза для города Донецка.
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