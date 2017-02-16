Ростовская область стала лидером ЮФО по производству сельхозпродукции

Ростовская область стала лидером ЮФО по темпам роста производства сельхозпродукции. В 2016 году этот показатель превысил 15 процентов. Такие данные опубликовал Ростовстат.

На втором месте находится Волгоградская область, Краснодарский край — третий. Промышленное производство в Южном федеральном округе тоже показало положительную динамику. Правда, донскому региону здесь досталось «серебро»: прирост — 12,5 процентов. Впереди только Севастополь.