Ростовская область стала лидером ЮФО по производству сельхозпродукции
Ростовская область стала лидером ЮФО по темпам роста производства сельхозпродукции. В 2016 году этот показатель превысил 15 процентов. Такие данные опубликовал Ростовстат.
На втором месте находится Волгоградская область, Краснодарский край — третий. Промышленное производство в Южном федеральном округе тоже показало положительную динамику. Правда, донскому региону здесь досталось «серебро»: прирост — 12,5 процентов. Впереди только Севастополь.
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