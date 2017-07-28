Ростовская область вошла в топ-10 регионов по темпам строительства жилья

По итогам полугодия Ростовская область занимает 6 место в этом списке. Информацию об этом сообщил донской министр строительства, архитектуры и территориального развития Николай Безуглов в ходе пресс-конференции «Развитие строительного комплекса Ростовской области». За первые 6 месяцев 2017 года на Дону было построено 13180 квартир общей площадью 1 млн 61 тыс. кв. метров, что на 3,8% больше прошлогодних показателей. По словам Безуглова, наиболее высокими темпами вводили жилье в Азове, Волгодонске, Каменске-Шахтинском и Новочеркасске.