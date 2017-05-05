Лента новостей

ЭКОНОМИКА

Ростовская область занимает 6 место по строительству жилья в общероссийском рейтинге

14:47 Пятница, 05.05.2017

Ростовская область улучшила позиции в общероссийском рейтинге по строительству жилья. Теперь регион занимает 6 место, сообщает пресс-служба донского Правительства. Только за первые три месяца 2017-го на Дону построили почти 500 тысяч квадратных метров нового жилья. В целом, на Ростовскую область приходится 3,5 процента всего российского жилья.

Еще темы рубрики

05 мая 2017
Ростовская область занимает 6 место по строительству жилья в общероссийском рейтинге
05 мая 2017
Ростовская область потратит на коммунальную технику 24 миллиона рублей
05 мая 2017
«Ростсельмаш» поставит в Чечню 30 зерноуборочных комбайнов
2017-05-04_13-50-41
04 мая 2017
Василий Голубев на Госсовете РФ затронул вопрос о зарплате сотрудников МФЦ

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.