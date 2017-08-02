Лента новостей

ЭКОНОМИКА

Ростовский аэропорт вошел в топ-10 по объему пассажиропотока

14:23 Среда, 02.08.2017

Аэропорт Ростова-на-Дону вошел в топ-10 по количеству обслуженных пассажиров и в топ-3 по приросту пассажирского трафика. Такие данные опубликованы на сайте Росавиации.

При этом, общий прирост пассажиропотока, который вывел авиагавань в лидеры за первую половину 2017 года, составил 35,8 процента. В аэропорту такой прирост связывают с увеличением количества пассажиров на международных направлениях.

Еще темы рубрики

02 августа 2017
Новая развязка соединит Северный обход Ростова с трассой на Украину
02 августа 2017
Ростовский аэропорт вошел в топ-10 по объему пассажиропотока
02 августа 2017
Жатва на Дону: урожай ранних зерновых уже превысил прошлогодние показатели
02 августа 2017
Евгений Бушмин обсудил с молодыми депутатами развитие туристической отрасли Дона

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.