Ростовский аэропорт вошел в топ-10 по объему пассажиропотока

Аэропорт Ростова-на-Дону вошел в топ-10 по количеству обслуженных пассажиров и в топ-3 по приросту пассажирского трафика. Такие данные опубликованы на сайте Росавиации.

При этом, общий прирост пассажиропотока, который вывел авиагавань в лидеры за первую половину 2017 года, составил 35,8 процента. В аэропорту такой прирост связывают с увеличением количества пассажиров на международных направлениях.