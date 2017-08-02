Ростовский аэропорт вошел в топ-10 по объему пассажиропотока
Аэропорт Ростова-на-Дону вошел в топ-10 по количеству обслуженных пассажиров и в топ-3 по приросту пассажирского трафика. Такие данные опубликованы на сайте Росавиации.
При этом, общий прирост пассажиропотока, который вывел авиагавань в лидеры за первую половину 2017 года, составил 35,8 процента. В аэропорту такой прирост связывают с увеличением количества пассажиров на международных направлениях.
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