Ростовский ‘Шератон’ откроет свои двери для гостей до 2018 года

Гостиница «Шератон» в Ростове начнет работать до Чемпионата мира в 2018-м. По словам главы региона, отель исключен из программы подготовки к Мундиалю, однако новый инвестор проекта — самарская компания «Траст» — обещает возобновить строительство уже в апреле следующего года. Как добавил Василий Голубев, Ростовская область в любом случае выполнит задачу по необходимому номерному фонду для участников Чемпионата и болельщиков.