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ЭКОНОМИКА

Ростовский ‘Шератон’ откроет свои двери для гостей до 2018 года

15:21 Четверг, 22.12.2016

Гостиница «Шератон» в Ростове начнет работать до Чемпионата мира в 2018-м. По словам главы региона, отель исключен из программы подготовки к Мундиалю, однако новый инвестор проекта — самарская компания «Траст» — обещает возобновить строительство уже в апреле следующего года. Как добавил Василий Голубев, Ростовская область в любом случае выполнит задачу по необходимому номерному фонду для участников Чемпионата и болельщиков.

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