Ростовстат опубликовал данные по стоимости бензина

Стоимость бензина по состоянию на 9 января 2017 года проанализировали в Ростовстате. Так средняя цена литра марки АИ-92 в донской столице составляет 36 рублей 17 копеек. Самым дорогим оказался бензин в Симферополе — 38 рублей 93 копейки. Стоимость бензина АИ-95 в Ростове — 39 рублей 51 копейка, в Краснодаре — 39 рублей 92 копейки, в Майкопе — 40 рублей 58 копеек.