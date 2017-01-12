Ростовстат опубликовал данные по стоимости бензина
Стоимость бензина по состоянию на 9 января 2017 года проанализировали в Ростовстате. Так средняя цена литра марки АИ-92 в донской столице составляет 36 рублей 17 копеек. Самым дорогим оказался бензин в Симферополе — 38 рублей 93 копейки. Стоимость бензина АИ-95 в Ростове — 39 рублей 51 копейка, в Краснодаре — 39 рублей 92 копейки, в Майкопе — 40 рублей 58 копеек.
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жесть а в Азове еще с начала лета 2016 АИ 92 уже был по 37.10 ..а по 36.60 до сих пор есть на заправке с.Кагальник но на этом бензине мотор весь тарахтит, и внаглую от 1-5 дурят не дозаливают