«Ростсельмаш» поставит в Чечню 30 зерноуборочных комбайнов

30 донских зерноуборочных комбайнов собираются приобрести чеченские аграрии. Об этом сообщает сайт «Ростсельмаша». Кроме того, Чеченская республика заинтересовалась ростовскими тракторами.

По словам министра сельского хозяйства Чечни Мусы Дадаева, есть спрос на несколько машин. Сделка должна состоятся ближе к осенним полевым работам. Отметим, что несколько образцов своей техники комбайновый гигант представил накануне на выставке «Чеченагроэкспо».