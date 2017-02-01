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ЭКОНОМИКА

С 1 февраля на Дону начнут выплату индексированных пенсий

10:01 Среда, 01.02.2017

На 5,4 процента увеличатся все виды страховых пенсий: по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Отметим, что согласно изменениям в законодательстве, индексация коснется только неработающих пенсионеров. Таких в Ростовской области 970 тысяч. Работающие будут получать пенсию в прежнем размере.

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