С 1 февраля на Дону начнут выплату индексированных пенсий
На 5,4 процента увеличатся все виды страховых пенсий: по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца. Отметим, что согласно изменениям в законодательстве, индексация коснется только неработающих пенсионеров. Таких в Ростовской области 970 тысяч. Работающие будут получать пенсию в прежнем размере.
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