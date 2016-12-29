С января все формы отчетности будет принимать налоговая инспекция

В налоговом законодательстве произойдут серьезные изменения. Все формы отчетности решили объединить в одну. Взносы сразу в три фонда — пенсионный, обязательного медицинского и социального страхования — уже с января будет принимать налоговая инспекция по принципу «одного окна». В Ростовской области изменения коснутся почти 240 тысяч жителей. Им надо быть особенно внимательными, сдавая отчеты в новом году, иначе деньги могут поступить не по назначению.

«Если раньше было несколько расчетов, то сейчас они все объединены, и будут сдаваться в налоговый орган. Это создает более комфортные условия для плательщиков, поскольку раньше они передавали расчеты в каждый фонд. Вся оплата с января будет осуществляться только в налоговый орган», — прокомментировала начальник отдела учёта и отчетности управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области Светлана Демиденко.