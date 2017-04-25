Самолет из Москвы в Симферополь экстренно сел в Ростове-на-Дону

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Самолет авиакомпании «Аэрофлот-Российские авиалинии» в 15:38 совершил экстренную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону. Одному из пассажиров стало плохо, — пояснил программе «Вести. Дон» представитель пресс-службы авиаперевозчика. Сейчас в салоне находятся врачи. Борт выполнял рейс 1628 из столичного аэропорта Шереметьево.