Шахтерам ‘Кингкоула’ выплатили еще три миллиона долгов по зарплате
Работникам компании ООО «Кингкоул» выплатили еще 3,2 миллионов рублей задолженности по зарплате. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.
«Произведено 250 выплат на сумму 3,2 млн рублей. Среди них – 23 выплаты сотрудникам ЗАО «Ростовгормаш» за июль-август 2015 года на сумму 555 тысяч рублей и 227 выплат – работникам «УК «Алмазная» за август 2015 года на сумму 2,7 млн рублей», — рассказали в управлении информационной политики правительства региона.
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