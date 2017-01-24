Шахтерам ‘Кингкоула’ выплатили еще три миллиона долгов по зарплате

Работникам компании ООО «Кингкоул» выплатили еще 3,2 миллионов рублей задолженности по зарплате. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

«Произведено 250 выплат на сумму 3,2 млн рублей. Среди них – 23 выплаты сотрудникам ЗАО «Ростовгормаш» за июль-август 2015 года на сумму 555 тысяч рублей и 227 выплат – работникам «УК «Алмазная» за август 2015 года на сумму 2,7 млн рублей», — рассказали в управлении информационной политики правительства региона.