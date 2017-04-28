Шахтинский завод «Универсальное оборудование» получил знак «Сделано на Дону»

Шахтинский «Завод универсальное оборудование» получил знак соответствия «Сделано на Дону». Это молодое предприятие. Первую партию по производству порошковой проволоки здесь выпустили всего два года назад. Но продукция уже имеет спрос. Ее применяются на металлургических заводах Ростова и Таганрога. Добавлю, металлическое изделие производится на 2-х технологических линиях. В год выпускают до шести тысячи тонн проволоки.

Артём Евтушенко заместитель директора Департамента потребительского рынка Ростовской области