Служба занятости населения переобучит донских безработных бесплатно
В этом году на Дону переобучат на 600 безработных больше, чем в прошлом. Бесплатные курсы организует служба занятости населения Ростовской области. Планируется повысить уровень образованности более четырех тысяч неработающих дончан. Отметим, что жителей обучают профессиям, на которые есть спрос. В прошлом году наиболее востребованными были специальности электрогазосварщика, повара, водителя, электромонтера, тракториста, швеи, продавца.
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