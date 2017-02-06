Служба занятости населения переобучит донских безработных бесплатно

В этом году на Дону переобучат на 600 безработных больше, чем в прошлом. Бесплатные курсы организует служба занятости населения Ростовской области. Планируется повысить уровень образованности более четырех тысяч неработающих дончан. Отметим, что жителей обучают профессиям, на которые есть спрос. В прошлом году наиболее востребованными были специальности электрогазосварщика, повара, водителя, электромонтера, тракториста, швеи, продавца.