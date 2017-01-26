Сотрудникам ‘Кингкоула’ выплатили более 6 миллионов рублей долга по зарплате

Выплаты задолженности по заработной плате сотрудникам компании «Кингкоул» продолжаются. Сегодня «Региональная корпорация развития» по поручению губернатора перечислила работникам 282-е выплаты на общую сумму в 6 миллионов 800 тысяч рублей. Всего за три дня шахтеры «Кингкоула» получили почти 16 миллионов долга.