Лента новостей

ЭКОНОМИКА

Сотрудникам ‘Кингкоула’ выплатили более 6 миллионов рублей долга по зарплате

21:15 Четверг, 26.01.2017

Выплаты задолженности по заработной плате сотрудникам компании «Кингкоул» продолжаются. Сегодня «Региональная корпорация развития» по поручению губернатора перечислила работникам 282-е выплаты на общую сумму в 6 миллионов 800 тысяч рублей. Всего за три дня шахтеры «Кингкоула» получили почти 16 миллионов долга.

Еще темы рубрики

26 января 2017
В ‘Шолохов-центре’ открылась выставка работ художника Щербакова
26 января 2017
‘Донавтовокзал’ обжалует в суде решение УФАС
26 января 2017
Сотрудникам ‘Кингкоула’ выплатили более 6 миллионов рублей долга по зарплате
26 января 2017
На Дону в ночь с 26 на 27 января резко похолодает

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.