Сотрудникам ‘Кингкоула’ выплатили более 6 миллионов рублей долга по зарплате
Выплаты задолженности по заработной плате сотрудникам компании «Кингкоул» продолжаются. Сегодня «Региональная корпорация развития» по поручению губернатора перечислила работникам 282-е выплаты на общую сумму в 6 миллионов 800 тысяч рублей. Всего за три дня шахтеры «Кингкоула» получили почти 16 миллионов долга.
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