Сотрудникам компании ‘Кингкоул’ выплатили еще 6 миллионов рублей
Сегодня возобновились выплаты задолженности по заработной плате сотрудникам компании «Кингкоул». На данный момент «Региональная корпорация развития» по поручению губернатора региона уже выплатила шахтерам более 9 миллионов рублей. Сегодня горнякам перевели еще 6 миллионов. Эти деньги получили работники шахты «Алмазная» за август 2015 года.
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