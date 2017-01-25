Лента новостей

ЭКОНОМИКА

Сотрудникам компании ‘Кингкоул’ выплатили еще 6 миллионов рублей

21:16 Среда, 25.01.2017

Сегодня возобновились выплаты задолженности по заработной плате сотрудникам компании «Кингкоул». На данный момент «Региональная корпорация развития» по поручению губернатора региона уже выплатила шахтерам более 9 миллионов рублей. Сегодня горнякам перевели еще 6 миллионов. Эти деньги получили работники шахты «Алмазная» за август 2015 года.

Еще темы рубрики

25 января 2017
Знаменитые Татьяны Ростова отметили День ангела на работе
25 января 2017
Ярмарка камчатской рыбы вновь в Ростове
25 января 2017
Ростовчане, работающие на Зеленом острове, каждый день рискуют жизнью
25 января 2017
Глава СКЖД пообщался с пассажирами прямо в вагоне ‘Ласточки’

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.