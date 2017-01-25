Сотрудникам компании ‘Кингкоул’ выплатили еще 6 миллионов рублей

Сегодня возобновились выплаты задолженности по заработной плате сотрудникам компании «Кингкоул». На данный момент «Региональная корпорация развития» по поручению губернатора региона уже выплатила шахтерам более 9 миллионов рублей. Сегодня горнякам перевели еще 6 миллионов. Эти деньги получили работники шахты «Алмазная» за август 2015 года.