Социальную поддержку получает каждый третий житель Дона

В донском правительстве подвели итоги социально-экономического развития области за 2016 год.

Так на заседании, кроме всего прочего, прозвучала информация о том, что в прошлом году на соцподдержку из областного бюджета направили 31 миллиард рублей. Таким образом, помощь получили 1,4 миллиона жителей региона — каждый третий.

Такие результаты были достигнуты благодаря различным программам. Так, например, компенсацией за капремонт воспользовались 33 тысячи человек. Добавим, в 2017 году все социальные обязательства власти намерены исполнить в полном объёме.