Лента новостей

ЭКОНОМИКА

Социальную поддержку получает каждый третий житель Дона

16:24 Среда, 22.02.2017

В донском правительстве подвели итоги социально-экономического развития области за 2016 год.

Так на заседании, кроме всего прочего, прозвучала информация о том, что в прошлом году на соцподдержку из областного бюджета направили 31 миллиард рублей. Таким образом, помощь получили 1,4 миллиона жителей региона — каждый третий.

Такие результаты были достигнуты благодаря различным программам. Так, например, компенсацией за капремонт воспользовались 33 тысячи человек. Добавим, в 2017 году все социальные обязательства власти намерены исполнить в полном объёме.

Еще темы рубрики

22 февраля 2017
Защитников Отечества поздравили в ростовском Доме офицеров
22 февраля 2017
Механизатор Иван Ивахненко 57 лет трудится на благо Ростовской области
22 февраля 2017
Праздничный салют в Ростове: 30 залпов, 9 видов, 7 цветов
22 февраля 2017
Ростовская прокуратура требует заблокировать сайты об электроудочках

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.