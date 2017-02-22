Социальную поддержку получает каждый третий житель Дона
В донском правительстве подвели итоги социально-экономического развития области за 2016 год.
Так на заседании, кроме всего прочего, прозвучала информация о том, что в прошлом году на соцподдержку из областного бюджета направили 31 миллиард рублей. Таким образом, помощь получили 1,4 миллиона жителей региона — каждый третий.
Такие результаты были достигнуты благодаря различным программам. Так, например, компенсацией за капремонт воспользовались 33 тысячи человек. Добавим, в 2017 году все социальные обязательства власти намерены исполнить в полном объёме.
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