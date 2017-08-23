Соцнорма на электричество в Ростовской области стала ‘плавающей’

Плата за электричество в Ростовской области теперь будет меняться в зависимости от времени года. «Плавающей» стала социальная норма. То есть определённое число киловатт/час, которое жители оплачивают по минимальному тарифу. Например, с февраля соцнорма в донском регионе снизилась на 10%. Это связано с увеличением светового дня. А в мае опять возрастёт, так как появится необходимость в кондиционерах.

«Если в какой-то период — допустим, в летний — мы увеличиваем потребление электрической энергии на 10%, то в определенный период времени — зимний и весенний — социальная норма должна быть снижена на те же 10%», — подчеркнула заместитель руководителя ростовской региональной службы по тарифам Светлана Сергеева.