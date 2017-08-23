Соцнорма на электричество в Ростовской области стала ‘плавающей’
12:41 Среда, 11.03.20153
Плата за электричество в Ростовской области теперь будет меняться в зависимости от времени года. «Плавающей» стала социальная норма. То есть определённое число киловатт/час, которое жители оплачивают по минимальному тарифу. Например, с февраля соцнорма в донском регионе снизилась на 10%. Это связано с увеличением светового дня. А в мае опять возрастёт, так как появится необходимость в кондиционерах.
«Если в какой-то период — допустим, в летний — мы увеличиваем потребление электрической энергии на 10%, то в определенный период времени — зимний и весенний — социальная норма должна быть снижена на те же 10%», — подчеркнула заместитель руководителя ростовской региональной службы по тарифам Светлана Сергеева.
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А вот нам,жителям частного сектора Октябрьского р-на (ул.Безбалка и др.) квитанции за свет не носят.Мне последний раз приносили в начале июня 2014 г. И как мы узнаем свою «плавающую» соц.норму? По Закону я должна получить квитанцию и оплатить ее.Все платят без квитанций.Почта не справляется со своими обязанностями(79 п/о) и Энергосбыт тоже.
Почему же не предупредили об этой «плавающей» соцнорме, хоть бы в платежках указали, с какого по какое число понижение происходит, а с какого повышение. Если бы не позвонили в энергосбыт — так бы и думали, что дурят нас… До этого энергосбыта попробуй еще дозвониться!
Какими нормативными документами введена т.н. » плавающая» соцнорма на потребление электроэнергии и где с ними можно познакомиться?