Станкостроительный завод в Азове погасил девятимиллионную задолженность перед работниками

Азовская межрайонная прокуратура обязала станкостроительную компанию ООО «Ковосвит» погасить многомиллионную задолженность по зарплате сотрудникам предприятия.

«В ходе проверки установлено, что ранее государственной инспекцией труда предприятие было привлечено к административной ответственности за несвоевременную выплату заработной платы и отпускных сумм работникам организации. В настоящее время юридическим лицом повторно допущены аналогичные нарушения закона, на момент проверки долг составил более 9 млн рублей», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Надзорное ведомство возбудило дело об административном правонарушении. «Ковосвит» полностью погасил задолженность по зарплате. За нарушение на завод был наложен штраф в 70 000 рублей.