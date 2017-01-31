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ЭКОНОМИКА

Станкостроительный завод в Азове погасил девятимиллионную задолженность перед работниками

10:24 Вторник, 31.01.2017

Азовская межрайонная прокуратура обязала станкостроительную компанию ООО «Ковосвит» погасить многомиллионную задолженность по зарплате сотрудникам предприятия.
«В ходе проверки установлено, что ранее государственной инспекцией труда предприятие было привлечено к административной ответственности за несвоевременную выплату заработной платы и отпускных сумм работникам организации. В настоящее время юридическим лицом повторно допущены аналогичные нарушения закона, на момент проверки долг составил более 9 млн рублей», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.
Надзорное ведомство возбудило дело об административном правонарушении. «Ковосвит» полностью погасил задолженность по зарплате. За нарушение на завод был наложен штраф в 70 000 рублей.

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