Стенд аэропортового комплекса ‘Платов’ вызвал большой интерес в Москве

Аэропортовый комплекс «Платов» был представлен сегодня в Москве на четвертой Национальной выставке инфраструктуры гражданской авиации НАиС-2017. Вот что нам сообщила по телефону директор по стратегическим коммуникациям ростовской аэрогавани Ольга Ладейщикова.

«На стенде, который посвящен развитию и реализации проекта комплекса «Платов», показано текущее состояние объектов, которые возводит инвестор, и их состояние к концу 2017 года, когда мы начнем отправлять первые рейсы из нового комплекса. Стенд вызывал оживленный интерес, не менее 200 человек его посетило. Кроме того, прошел ряд встреч с поставщиками оборудования и услуг, которые в ближайшее время будут востребованы на площадке аэропортового комплекса «Платов», — говорит директор по стратегическим коммуникациям ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» Ольга Ладейщикова.