Страховые пенсии и ежемесячные выплаты с 1 февраля увеличат на 5,4 процента
С 1 февраля 2017 года страховые пенсии 970 тысяч неработающих пенсионеров Дона увеличат на 5,4 процента, исходя из роста потребительских цен за 2016 года.
Так индивидуальный пенсионный коэффициент, с учетом которого назначаются страховые пенсии, составит 78 рублей 28 копеек. Одновременно проиндексируют фиксированные выплаты к ней, после чего они составят 4805,11 рублей.
Таким образом, с февраля ПФР приступит к выплате повышенных — на 5,4 процента — видов страховых пенсий. Работающие пенсионеры будут получать деньги с учетом индексации после завершения трудовой деятельности.
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