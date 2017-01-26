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ЭКОНОМИКА

Страховые пенсии и ежемесячные выплаты с 1 февраля увеличат на 5,4 процента

13:41 Четверг, 26.01.2017

С 1 февраля 2017 года страховые пенсии 970 тысяч неработающих пенсионеров Дона увеличат на 5,4 процента, исходя из роста потребительских цен за 2016 года.

Так индивидуальный пенсионный коэффициент, с учетом которого назначаются страховые пенсии, составит 78 рублей 28 копеек. Одновременно проиндексируют фиксированные выплаты к ней, после чего они составят 4805,11 рублей.

Таким образом, с февраля ПФР приступит к выплате повышенных — на 5,4 процента — видов страховых пенсий. Работающие пенсионеры будут получать деньги с учетом индексации после завершения трудовой деятельности.

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