Строить в Ростове метро или нет, решат после ЧМ-18
Возможность строительства метро в южной столице рассмотрят после Чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом на встрече с журналистами заявил глава городской администрации Виталий Кушнарев. По его словам, проблема в дороговизне.
На проектирование только одной ветки понадобится миллиард рублей. А все строительство может обойтись в 100 миллиардов. Ростовская область не сможет обеспечить полный бюджет, поэтому потребуется помощь федерального правительства. Также глава администрации отметил, что это может быть не подземное метро, а легкорельсовое — над землей.
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Одна ветка — один миллиард рублей. Сто миллиардов — это сто веток?
И это будет надземное «метро»?
Вы серьёзно?