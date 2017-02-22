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ОБЩЕСТВО

Строить в Ростове метро или нет, решат после ЧМ-18

9:43 Среда, 22.02.2017

Возможность строительства метро в южной столице рассмотрят после Чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом на встрече с журналистами заявил глава городской администрации Виталий Кушнарев. По его словам, проблема в дороговизне.

На проектирование только одной ветки понадобится миллиард рублей. А все строительство может обойтись в 100 миллиардов. Ростовская область не сможет обеспечить полный бюджет, поэтому потребуется помощь федерального правительства. Также глава администрации отметил, что это может быть не подземное метро, а легкорельсовое — над землей.

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Петя 22.02.2017

Одна ветка — один миллиард рублей. Сто миллиардов — это сто веток?
И это будет надземное «метро»?
Вы серьёзно?