Строительные предприятия Дона получат господдержку на техническое перевооружение производств

Строительные предприятия Ростовской области получат государственную поддержку на техническое перевооружение производств. Об этом на круглом столе с участием ведущих представителей донской стройиндустрии рассказал глава донского региона. Василий Голубев подчеркнул, что без наличия современных стройматериалов создание комфортной среды для жителей области невозможно. Поэтому в этом году на инвестиционную деятельность компаний в бюджете предусмотрено более миллиарда рублей.

Василий Голубев, губернатор Ростовской области: «Сегодня в Ростовской области свою финансовую деятельность осуществляют более 100 крупных и средних предприятий промышленной индустрии. Если говорить о количестве, можно вспомнить наследство советского периода, когда, с одной стороны, мощности есть в наличии, а качество этих мощностей без технического перевооружения во многом недостаточно. Задача — менять это качество с учетом современных требований».