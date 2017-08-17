Строительные предприятия Дона получат господдержку на техническое перевооружение производств
Строительные предприятия Ростовской области получат государственную поддержку на техническое перевооружение производств. Об этом на круглом столе с участием ведущих представителей донской стройиндустрии рассказал глава донского региона. Василий Голубев подчеркнул, что без наличия современных стройматериалов создание комфортной среды для жителей области невозможно. Поэтому в этом году на инвестиционную деятельность компаний в бюджете предусмотрено более миллиарда рублей.
Василий Голубев, губернатор Ростовской области: «Сегодня в Ростовской области свою финансовую деятельность осуществляют более 100 крупных и средних предприятий промышленной индустрии. Если говорить о количестве, можно вспомнить наследство советского периода, когда, с одной стороны, мощности есть в наличии, а качество этих мощностей без технического перевооружения во многом недостаточно. Задача — менять это качество с учетом современных требований».
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