Строительство логистического центра «Почты России» в «Платове» планируют начать осенью
Строительство макрорегионального логистического центра «Почты России» на территории аэропорта «Платов» планируют начать уже этой осенью. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки в Ростовскую область министра связи и массовых коммуникаций России Николая Никифорова.
Ранее стоимость строительства логоцентра «Почты России» оценивали в четыре миллиарда рублей. Планируется, что через новый центр будут проводить около миллиона почтовых отправлений в день. Центр будет обслуживать шесть регионов: Волгоградская и Ростовская области, Краснодарский и Ставропольский края, а также республики Калмыкия и Адыгея.
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Однако, «шустрые» слоупоки зашевелились (=
Вангую, к 2020-му построят.