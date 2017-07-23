Строительство логистического центра «Почты России» в «Платове» планируют начать осенью

Строительство макрорегионального логистического центра «Почты России» на территории аэропорта «Платов» планируют начать уже этой осенью. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки в Ростовскую область министра связи и массовых коммуникаций России Николая Никифорова.

Ранее стоимость строительства логоцентра «Почты России» оценивали в четыре миллиарда рублей. Планируется, что через новый центр будут проводить около миллиона почтовых отправлений в день. Центр будет обслуживать шесть регионов: Волгоградская и Ростовская области, Краснодарский и Ставропольский края, а также республики Калмыкия и Адыгея.