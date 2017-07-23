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ЭКОНОМИКА

Строительство логистического центра «Почты России» в «Платове» планируют начать осенью

10:10 Воскресенье, 23.07.2017

Строительство макрорегионального логистического центра «Почты России» на территории аэропорта «Платов» планируют начать уже этой осенью. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки в Ростовскую область министра связи и массовых коммуникаций России Николая Никифорова.

Ранее стоимость строительства логоцентра «Почты России» оценивали в четыре миллиарда рублей. Планируется, что через новый центр будут проводить около миллиона почтовых отправлений в день. Центр будет обслуживать шесть регионов: Волгоградская и Ростовская области, Краснодарский и Ставропольский края, а также республики Калмыкия и Адыгея.

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Строительство логистического центра «Почты России» в «Платове» планируют начать осенью

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Ева 23.07.2017

Однако, «шустрые» слоупоки зашевелились (=
Вангую, к 2020-му построят.