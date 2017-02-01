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ОБЩЕСТВО

Субсидии на создание новых мест в школах получит донской регион

11:58 Среда, 01.02.2017

Ростовская область получит субсидии на создание новых мест в школах. Распоряжение об этом было одобрено на заседании правительства страны. Эти деньги пойдут на возмещение расходов бюджета региона на строительство, приобретение, капитальный ремонт или реконструкцию образовательных организаций. В целом 25 миллиардов рублей субсидий разделят между почти 60 субъектами России.

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