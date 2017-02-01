Субсидии на создание новых мест в школах получит донской регион

Ростовская область получит субсидии на создание новых мест в школах. Распоряжение об этом было одобрено на заседании правительства страны. Эти деньги пойдут на возмещение расходов бюджета региона на строительство, приобретение, капитальный ремонт или реконструкцию образовательных организаций. В целом 25 миллиардов рублей субсидий разделят между почти 60 субъектами России.