Субсидии на создание новых мест в школах получит донской регион
Ростовская область получит субсидии на создание новых мест в школах. Распоряжение об этом было одобрено на заседании правительства страны. Эти деньги пойдут на возмещение расходов бюджета региона на строительство, приобретение, капитальный ремонт или реконструкцию образовательных организаций. В целом 25 миллиардов рублей субсидий разделят между почти 60 субъектами России.
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