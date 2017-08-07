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ЭКОНОМИКА

Светосигнальное оборудование аэропорта «Платов» будет готово к 25 августа

15:53 Понедельник, 07.08.2017

Об этом рассказал заместитель губернатора Владимир Крупин на выездном совещании, которое было посвящено строительству «Платова». На сегодняшний день полностью готовы перрон и места стоянок, рулежные дорожки и взлетно-посадочные полосы. Построены здания терминала, котельной, кинологической службы, склад Duty Free. Практически готовы и зоны краткосрочных и длительных парковок, каскадный фонтан, а также сети внутренних дорог и тротуаров.

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