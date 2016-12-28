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ЭКОНОМИКА

Таганрогский ‘Красный котельщик’ ввел в эксплуатацию систему хранения жидкого кислорода

11:01 Среда, 28.12.2016

Котлостроительный завод «Красный котельщик». расположенный в Таганроге, завершил очередной этап модернизации на предприятии. Завод ввел в эксплуатацию систему хранения жидкого кислорода, который применяют при раскрое, резке и подогреве металла. По сообщению пресс-службы «Красного котельщика», новая установка позволит предприятию экономить до восьми миллионов рублей в год.
- Новая система состоит из двух криогенных емкостей общим объемом 50 м³, где хранится жидкий кислород, и двух испарителей, при помощи которых его превращают в газ и выдают главным потребителям – производственным подразделениям ТКЗ, — поясняют в пресс службе ТКЗ «Красный котельщик».
Оборудования для системы было приобретено у российского производителя. Затраты на модернизацию составили 16 миллионов рублей. По оценке специалистов предприятия, через два года проект выйдет на самоокупаемость.

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