Теперь полиса ОСАГО можно купить онлайн

Купить ОСАГО теперь можно онлайн. Нововведения вступили в силу с начала года. С 1 января все страховые компании должны иметь возможность продавать полисы через интернет. Раньше электронное оформление автостраховки было дополнительной услугой, которую фирма добровольно предлагала своим клиентам. Как предполагают в российском союзе автостраховщиков, обязательное внедрение онлайн-покупки ОСАГО поможет автолюбителям получать полис без очередей и навязанных услуг.

«С 1 января каждый страховщик, который имеет лицензию по ОСАГО, будет обязан продавать электронные полисы ОСАГО. То есть он обязан будет заключить электронный договор ОСАГО с каждым лицом, которое к нему за этим обратилось. Это, собственно, основное нововведение. Меняется редакция и вступает в силу с 1 января — редакция статьи 15 закона об ОСАГО, номер 40 ФЗ, который эти правоотношения регулирует», — говорит начальник управления методологии страхования российского союза автостраховщиков Михаил Порватов.