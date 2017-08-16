Транспортные карты в киосках «Ростдонпечати» начнут продавать с 18 августа

Транспортную карту для безналичной оплаты проезда в киосках «Ростдонпечать» начнут продавать с 18 августа. Адреса мест продажи опубликованы на сайте администрации города и ARPS.pro.

Кроме того, по вопросам оформления соцкарт учащегося и пенсионера можно обращаться по телефону горячей линии: 8 (863) 285-09-00 с понедельника по пятницу с 8 до 17 часов и в субботу с 9 до 15 часов.