Лента новостей

ЭКОНОМИКА

У банка ‘Енисей’ Центробанк отозвал лицензию

13:14 Четверг, 09.02.2017

ЦБ отозвал лицензию у банка «Енисей». В Ростовской области кредитное учреждение представлено одним офисом — ростовским. Как сообщает сайт финансового регулятора, банк проводил высокорискованную кредитную политику. Выплаты вкладчикам начнутся не позднее 22 февраля.

Еще темы рубрики

09 февраля 2017
У банка ‘Енисей’ Центробанк отозвал лицензию
09 февраля 2017
Инвестпрактики Дона назвали одними из лучших в стране
09 февраля 2017
В Белой Калитве 75 семей получили ключи от новых квартир
08 февраля 2017
Стенд аэропортового комплекса ‘Платов’ вызвал большой интерес в Москве

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.