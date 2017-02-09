У банка ‘Енисей’ Центробанк отозвал лицензию

ЦБ отозвал лицензию у банка «Енисей». В Ростовской области кредитное учреждение представлено одним офисом — ростовским. Как сообщает сайт финансового регулятора, банк проводил высокорискованную кредитную политику. Выплаты вкладчикам начнутся не позднее 22 февраля.