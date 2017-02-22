У Юго-Западного банка Сбербанка сменился руководитель

Председателем Юго-Западного подразделения Сбербанка России назначен Евгений Титов. Такое решение принято сегодня, 22 февраля. Виктор Вентимилла Алонсо, с 2010 года руководивший региональной финансовой организацией, переведен на должность председателя Северо-Западного банка Сбербанка России. Евгений Титов до сегодняшнего назначения был главой Дальневосточного банка Сбербанка, сообщили в пресс-службе организации.

Евгений Викторович Титов родился в 1970 году. Имеет экономическое и финансовое образование, в том числе окончил со степенью MBA Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации, Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации и London Business School. Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за большой вклад в развитие и совершенствование банковской сферы.

В системе Сбербанка Евгений Титов работает с 1993 года. С 2007 по 2010 год — заместитель Председателя Северо-Кавказского банка Сбербанка. С января 2011 года по 29 декабря 2011 года — заместитель директора управления по работе с филиалами Сбербанка, руководитель стратегической программы переформатирования сети подразделений банка. С 29 декабря 2011 года занимал должность председателя Дальневосточного банка Сбербанка.