Участок М-4 от Батайска до черноморского побережья станет платным на ближайший век

Участок М-4 «Дон» по направлению к побережью Краснодарского края станет платным. Соответствующее распоряжение сегодня опубликовало правительство России. Это часть дороги в Ростовской области: от Батайска до границы с Кубанью и следующие 120 километров на территории соседнего региона. Согласно документу, платить за проезд по федеральной трассе придется как минимум следующие 100 лет — до 2109 года. Собранные деньги потратят на ремонт и содержание дорог.