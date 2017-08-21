Участок М-4 от Батайска до черноморского побережья станет платным на ближайший век
15:32 Понедельник, 21.08.20172
Участок М-4 «Дон» по направлению к побережью Краснодарского края станет платным. Соответствующее распоряжение сегодня опубликовало правительство России. Это часть дороги в Ростовской области: от Батайска до границы с Кубанью и следующие 120 километров на территории соседнего региона. Согласно документу, платить за проезд по федеральной трассе придется как минимум следующие 100 лет — до 2109 года. Собранные деньги потратят на ремонт и содержание дорог.
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Т.е., это если раньше люди мотались из Самарского каждый день на работу в Ростоов легковушками — теперь пусть в месяц ещё прибавляют 2,5..3 тыс.р. к путевым расходам, так выходит? Чтоб не жирели работяги..
Или я к родне в Воронцовку поеду — две сотни дополнительных «дяде» подарить должен?
А что, нельзя плату только для транзита ввести, чтобы местного сообщения не касалось?
Типа, «лощадиный» налог и акцизный сбор на топливо не в счёт, давайте ещё выжмем из людей. Вот она в действии поддержка и туризма, и автовладельца!