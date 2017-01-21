Уровень безработицы на Дону ниже, чем в среднем по стране

По состоянию на 20 января количество безработных в Ростовской области снизилось на 621 человека. При этом в январе было трудоустроено 960 безработных граждан, сообщает сайт правительства региона. Отметим, что среди субъектов России донской край по уровню регистрируемой безработицы находится в наиболее благополучной группе регионов и занимает шестое место.