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ЭКОНОМИКА

Уровень безработицы на Дону ниже, чем в среднем по стране

11:03 Суббота, 21.01.2017

По состоянию на 20 января количество безработных в Ростовской области снизилось на 621 человека. При этом в январе было трудоустроено 960 безработных граждан, сообщает сайт правительства региона. Отметим, что среди субъектов России донской край по уровню регистрируемой безработицы находится в наиболее благополучной группе регионов и занимает шестое место.

 

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