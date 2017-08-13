Урожайность ранних зерновых на Дону обсудили в программе «Линия губернатора»

Сегодня, 12 августа, на канале «Россия 1» провели «Линию губернатора». Глава Ростовской области вместе с ведущей Ангелиной Галич поговорили об урожайности ранних зерновых, о его качестве, необходимости страхования урожая и развития мелиорации на Дону, а также обсудили цены на сельхозпродукцию.

В начале интервью Василий Голубев отметил, что практически завершена уборка ранних зерновых удача снова с нами. Итоговая сумма, более 12 млн тонн, небывалый результат. Наверняка, такой результат, по словам губернатора, останется в истории агропромышленного комплекса.

На вопрос ведущей Ангелины Галич о качестве урожая, губернатор ответил, что дождливая погода и задержка в начале уборочных работ, конечно же повлияли на качество, но точную оценку ситуации можно будет дать, когда обследуют примерно половину убранного урожая и тогда будем точно понимать, на какую цифру мы выйдем. Губернатор: «По моим расчетам это будет 70-75% в среднем по области».

Также, губернатор назвал лидера по урожайности – Зимовниковский район, который собрал небывалый урожай – 679 тыс. тонн. Так же среди лидеров Сальский, Зерноградский, Азовский и ряд других районов.

Василий Голубев отметил, что больше зерна, чем Ростовская область ни один регион в России на сегодняшний день не выращивает.

В ходе беседы губернатор обозначил важность Хартии в сфере оборота сельскохозяйственной продукции. По его мнению, Хартия способна значительно повысить прозрачность сделок на сельскохозяйственном рынке, принять непосредственное участие в формировании справедливой цены на сельхозпродукцию.

В конце разговора губернатор поблагодарил селян за великий труд, который всегда будет ценен, потому что хлеб — это некая основа человеческой жизни, такая ценность никогда не будет дешеветь.

А на вопрос ведущей о праздновании праздника урожая, который традиционно отмечали в августе, губернатор ответил, перенесли его на осень. Скорее всего, это будет начало ноября. К этому времени мы будем видеть точное очертание уборочных работ и выбрали именно это время, чтобы не отрывать сельчан от уборки.

В ходе беседы также была затронута тема страхования урожая, о необходимости страхования в зонах рискованного земледелия. Губернатор рассказал, что страховой случай наступает, когда 20% урожая гибнет. Мы обратились в правительство РФ, в Минсельхоз с просьбой о понижении уровня страхового случая. Мы рассчитываем, что с 2019 года такое решение состоится. Идет процесс.

А также, Василий Голубев пожелал хорошего завершения уборки, сохранения цены на хлеб, на зерновые и на другие сельхозпродукты.