Уже наполовину готов участок железной дороги в объезд Украины
Участок железной дороги «Журавка-Миллерово» в объезд Украины готов на 50 процентов. Об этом сообщает пресс-сужба РЖД. Также отмечается, что компания возьмет на себя поддержание автодорог в районе железнодорожного пути. Напомним, маршрут «Журавка-Миллерово» планируют открыть к осени 2017 года.
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