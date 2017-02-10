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ЭКОНОМИКА

Уже наполовину готов участок железной дороги в объезд Украины

22:30 Пятница, 10.02.2017

Участок железной дороги «Журавка-Миллерово» в объезд Украины готов на 50 процентов. Об этом сообщает пресс-сужба РЖД. Также отмечается, что компания возьмет на себя поддержание автодорог в районе железнодорожного пути. Напомним, маршрут «Журавка-Миллерово» планируют открыть к осени 2017 года. 

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Уже наполовину готов участок железной дороги в объезд Украины

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