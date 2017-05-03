В Аксайском районе появилась новая линия по производству пищевой пленки

Новое подразделение крупнейшего на юге страны завода показали первому заместителю министра сельского хозяйства России и обсудили возможности увеличения господдержки таких производств.

Новая линия по производству пищевой пленки в действии. Передовую технологию представляют первому заместителю министра сельского хозяйства России Джамбулату Хатуову. Как говорят специалисты компании «Атлантис-Пак», такая упаковка очень прочная и практически не пропускает кислород и воду. В правительстве региона отмечают, это предприятие — крупнейший производитель пластиковой оболочки не только в России, но и в мире — на экспорт идет 45 процентов продукции.

«Мы сегодня находимся на предприятии, которое является образцом по наращиванию объемов импортозамещения», — отметил первый заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Джамбулат Хатуов.

Производство сопровождается научными разработками, говорят работники предприятия. Внимание уделяют безопасности и экологичности продукции.

«Это сопутствующая отрасль сельского хозяйства, потому что производство колбасных изделий невозможно без производства качественной оболочки. Сейчас у потребителя большие запросы и, конечно же, к экологичности упаковки», — поясняет первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

Продолжился разговор за круглым столом. Бизнес и власть обсудили дальнейшие перспективы развития предприятия. Представители компании обратили внимание на то, что при поддержке государства производство можно сделать еще более результативным. По мнению бизнеса, существующие программы должны стать системными и длиться хотя бы 5-7 лет.