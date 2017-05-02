Сегодня, 2 мая, в Азове официально открыли новый зерновой терминал. Он вмещает в себя более 50 тонн продукции и объединяет два причала. Терминал будут использовать для перевалки зерна на суда смешанного типа река-море. Проект входит в губернаторскую сотню и был реализован за счет инвестиций. Общий объем вложений составил два миллиарда рублей. На заводе работает и наша съемочная группа. Подробности в следующих выпусках.