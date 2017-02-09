В Белой Калитве 75 семей получили ключи от новых квартир
В Белой Калитве 75 семей переехали из аварийного жилья в новые квартиры. Как сообщает сайт донского правительства, три четырехэтажных жилых дома построили в короткие сроки — всего за восемь месяцев.
Добавим, на переселение граждан из аварийного жилья было выделено более 100 миллионов рублей. Всего за время реализации программы в Белой Калитве было переселено 780 семей, на эти цели направлено более 964 миллионов рублей.
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