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ЭКОНОМИКА

В Белой Калитве 75 семей получили ключи от новых квартир

12:42 Четверг, 09.02.2017

В Белой Калитве 75 семей переехали из аварийного жилья в новые квартиры. Как сообщает сайт донского правительства, три четырехэтажных жилых дома построили в короткие сроки — всего за восемь месяцев.

Добавим, на переселение граждан из аварийного жилья было выделено более 100 миллионов рублей. Всего за время реализации программы в Белой Калитве было переселено 780 семей, на эти цели направлено более 964 миллионов рублей.

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