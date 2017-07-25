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ЭКОНОМИКА

В. Голубев и В. Вексельберг обсудили готовность аэропорта «Платов»

16:57 Вторник, 25.07.2017

Снимок экрана 2017-07-25 в 16.11.16

Губернатор Ростовской области Василий Голубев обсудил готовность аэропорта «Платов» с председателем совета директоров группы компаний «Ренова» Виктором Вексельбергом, чья компания выступает инвестором строительства аэровокзального комплекса донской аэрогавани. Совещание прошло сегодня в Москве, сообщает пресс-служба донского правительства.

«Мы констатируем высокую степень готовности строящегося аэропорта, она близится к 100%. Важно синхронно завершить все процессы, которые уже запущены для четкого функционирования новой ростовской аэрогавани с 1 декабря этого года», — определил задачу Василий Голубев.

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Снимок экрана 2017-07-25 в 16.11.16
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В. Голубев и В. Вексельберг обсудили готовность аэропорта «Платов»
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