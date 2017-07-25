В. Голубев и В. Вексельберг обсудили готовность аэропорта «Платов»
Губернатор Ростовской области Василий Голубев обсудил готовность аэропорта «Платов» с председателем совета директоров группы компаний «Ренова» Виктором Вексельбергом, чья компания выступает инвестором строительства аэровокзального комплекса донской аэрогавани. Совещание прошло сегодня в Москве, сообщает пресс-служба донского правительства.
«Мы констатируем высокую степень готовности строящегося аэропорта, она близится к 100%. Важно синхронно завершить все процессы, которые уже запущены для четкого функционирования новой ростовской аэрогавани с 1 декабря этого года», — определил задачу Василий Голубев.
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