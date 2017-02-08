В Госдуме обсудили вопрос погашения долгов по зарплате шахтерам ‘Кингкоула’

Час назад в Госдуме прошло обсуждение проблемы задолженности донским шахтерам «Кингкоула». Было предложено утвердить «дорожную карту» выплат, где пошагово будет расписана дальнейшая стратегия корректировки сложившейся ситуации.

Вопрос о погашении задолженности по заработной плате шахтерам «Кингкоула» вынесли сегодня на пленарном заседании Госдумы. Накануне на Дону была подготовлена специальная «дорожная карта», где буквально пошагово расписали механизм ввыплат горнякам.

«В соответствии с «дорожной картой» и законодательством вопрос можно решить двумя способами: привлечением заёмных средств и реализацией залогового имущества. На сегодняшний день выплата долгов уже достигла 50-ти процентов», — прокомментировал депутат Государственной Думы Максим Щаблыкин.

Задача — ликвидировать все долги до 1 июля 2017 года. Ближайшая выплата состоится уже в феврале. Работникам предприятий планируется направить до 50-ти миллионов рублей.

«Один из главных вопросов, которые задали вице-премьеру, именно о погашении задолженности зарплат. К сожалению, задолженность в целом по России растет в связи с кризисом. Тот план, который представил губернатор Василий Голубев, выглядит очень убедительно. Думаю, что эта проблема в Ростовской области будет решена», — отметил депутат Государственной Думы Михаил Емельянов.

Еще одно немаловажное направление «дорожной карты» — реализация торгов имущества предприятий-банкротов. Уже в феврале состоится собрание кредиторов организации «Алмазная» по вопросу продажи имущественных комплексов шахт «Алмазная», «Гуковская» и «Ростовская». Общая стоимость шахт составляет порядка 340 миллионов рублей.