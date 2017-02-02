В хуторах Усть-Донецкого района произошла бьюти-революция

В хуторах Евсеевский и Тереховский Усть-Донецкого района настоящая бьюти-революция. Теперь хуторянам, чтобы подстричься, сделать укладку или поменять цвет волос не надо ездить за десятки километров от дома. У них появился свой самый настоящий парикмахерский салон.

В новую парикмахерскую хутора Тереховский очередь — минимум за пару недель. Сюда едут жители минимум шести ближайших поселений. Раньше подобных услуг здесь не было. Поездка в парикмахерскую раньше была заранее спланированным путешествием. Ездили стричься в Усть-Донецк, Белую Калитву, Шахты. Теперь на одного парикмахера — минимум 6 тысяч клиентов.

Идея открыть бизнес на миллион просто витала в воздухе. Местный предприниматель говорит, что ничего бы не получилось без программы поддержки малого бизнеса. Часть полученных денег ушла на оборудование парикмахерской.

«Пока у нас один парикмахер, потом думаем взять еще одного. Есть у нас и маникюр, если надо — наращивание, коррекция ногтей», — говорит предприниматель Александр Кужелев.

Салон красоты в Усть-Донецке начинался с 40 кв.м. Но с помощью программы поддержки молодых бизнесменов расширились до 100. Тут практически все виды косметических услуг. Один из главных критериев отбора поддержки бизнесменов — рабочие места.

«В начале программы это была сумма в размере 200 тысяч рублей, сейчас это 300 тысяч рублей. В 2017 году планируют поддержку увеличить до 500 тысяч рублей», — говорит начальник сектора поддержки предпринимательства Усть-Донецкого района.

Городские власти ждут от молодых предпринимателей предложений по развитию бытовых услуг и услуг по уходу за ребенком.