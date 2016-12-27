В Константиновском районе выявили завышение стоимости работ на 6 миллионов рублей

В администрации Константиновского района подведены итоги плановых проверок, проведенных Контрольно-счетной палатой Ростовской области. Так, по данным сайта правительства региона, участники заседания отметили, что формирование и исполнение бюджетов района и поселений, осуществление бюджетных расходов, учет операций с бюджетными средствами в целом соответствуют законодательству.

Так было выявлено завышение стоимости выполненных работ на сумму в 6 миллионов 112,1 тысяч рублей, которое в том числе связано с фактическим отсутствием отдельных объемов и видов работ на сумму 265,1 тысяч рублей. Кроме того, было зафиксировано несоответствие выполненных объемов работ и материалов принятых и оплаченных заказчиком — на сумму 5 миллионов 847,0 тысяч рублей.

Также допущены нарушения законодательства при предоставлении земельных участков и приватизации двух объектов муниципального имущества. Добавим, задолженность в бюджет района по налоговым платежам составила 3 миллиона 160,4 тысяч рублей, по административным штрафам – 321,4 тысяч рублей. По итогам проверки, принято 42 муниципальных правовых акта и распорядительных документа, виновные — 31 человек -привлечены к дисциплинарной ответственности.