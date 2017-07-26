После закрытия старого аэропорта, который уже давно оказался в черте Ростова, на его территории появится новый район. Об этом заявил на встрече с журналистами глава администрации южной столицы Виталий Кушнарев. Сейчас в городе официально зарегистрировано восемь районов.

«Территория действующего аэропорта Ростова-на-Дону после закрытия авиагавани и застройки станет девятым районом города. Действующий аэропорт с 1 декабря прекратит работу и начнется процесс застройки. Концепцию уже разрабатывают», — говорит глава администрации города.

Виталий Кушнарев предполагает, что в новом районе смогут поселиться до 100 тысяч человек.