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ОБЩЕСТВО

В. Кушнарев: на месте старого аэропорта в Ростове построят девятый район

11:53 Среда, 26.07.2017

11-31После закрытия старого аэропорта, который уже давно оказался в черте Ростова, на его территории появится новый район. Об этом заявил на встрече с журналистами глава администрации южной столицы Виталий Кушнарев. Сейчас в городе официально зарегистрировано восемь районов.

«Территория действующего аэропорта Ростова-на-Дону после закрытия авиагавани и застройки станет девятым районом города. Действующий аэропорт с 1 декабря прекратит работу и начнется процесс застройки. Концепцию уже разрабатывают», — говорит глава администрации города.

Виталий Кушнарев предполагает, что в новом районе смогут поселиться до 100 тысяч человек.

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