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ЭКОНОМИКА

В Ростове хотят построить новую швейную фабрику

19:57 Среда, 12.07.2017

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Новую швейную фабрику в спальном районе Ростове-на-Дону планирует построить один из донских брендов. В качестве вариантов расположения рассматриваются Левенцовка или Суворовский. Открытие производства в жилом секторе позволит горожанам не тратить время на проезд.

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