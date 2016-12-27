В Ростове на месте нового микрорайона заложили первый камень
16:32 Пятница, 16.12.20165
В Ростове стартовало строительство микрорайона «Красный Аксай». Сегодня в основание фундамента заложили первый символический камень. Кроме премьерой многоэтажки здесь уже начали строить детский сад. Всего в «Красном Аксае» возведут 26 многоквартирных домов на 10 тысяч жителей, два детских сада и школу. Также предусмотрены парковки и другая необходимая инфраструктура.
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Очередные обманутые дольщики?! Достроили бы недостроенное.
Стройте развязки и мост. Хана району. Нахичевань превратится в огромную пробку.
Зачем этой компании достраивать старое если они строят своё.Не один год.И делают это очень хорошо.О недостроях должны переживать другие инстанции.Я Рада тому что в нашем городе появится такой микрорайон, как минимум жителям Нахичевани будет где работать-об этом ни кто не задумался. +плюс это действительно другой уровень.Нам такого не хватало,вот увидите.
О недостроях должен переживать губернатор, который закладывает символические камни! И отвечать за недострои тоже должен.
Насколько мне известно у ЮСИ нет недостроев или долгостроев, они делают качественно, во всяком случае в Ставрополе и Краснодаре к ним претензий нет.