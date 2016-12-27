В Ростове на месте нового микрорайона заложили первый камень

В Ростове стартовало строительство микрорайона «Красный Аксай». Сегодня в основание фундамента заложили первый символический камень. Кроме премьерой многоэтажки здесь уже начали строить детский сад. Всего в «Красном Аксае» возведут 26 многоквартирных домов на 10 тысяч жителей, два детских сада и школу. Также предусмотрены парковки и другая необходимая инфраструктура.