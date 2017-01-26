В Ростове на набережной может появиться рыбный рынок

Предложение по строительству специализированного рыбного рынка обсудили на совещании в Кировском районе. Он может открыться на набережной реки Дон. Участникам встречи показали предварительный эскизный проект этого объекта под рабочим названием «Торгово-выставочный центр Рыбный рынок «ШАМАЙКА».

По итогам заседания инициатору проекта предложили определить земельный участок для реализации бизнес-идеи, представить на рассмотрение бизнес-план, дорожную карту и инвестиционный паспорт объекта, сообщили в администрации Ростова.