В Ростове на набережной может появиться рыбный рынок
Предложение по строительству специализированного рыбного рынка обсудили на совещании в Кировском районе. Он может открыться на набережной реки Дон. Участникам встречи показали предварительный эскизный проект этого объекта под рабочим названием «Торгово-выставочный центр Рыбный рынок «ШАМАЙКА».
По итогам заседания инициатору проекта предложили определить земельный участок для реализации бизнес-идеи, представить на рассмотрение бизнес-план, дорожную карту и инвестиционный паспорт объекта, сообщили в администрации Ростова.
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