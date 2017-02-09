В Ростове на заседании оргкомитета обсудили готовность объектов ЧМ-2018

Подготовка к ЧМ по футболу в Ростовской области в этом году должна быть завершена на 80 процентов. Глава региона сегодня, 9 февраля, провел очередное заседание оргкомитета по подготовке и проведению турнира. Особое внимание уделили тем стройкам, которые входят в так называемую зону риска.

79 мероприятий запланировано в рамках подготовки к ЧМ-2018 в Ростовской области, 26 из них реализуются за счет федеральных средств, 53 — за счет областных. Из этих 79 объектов семь пребывают в зоне риска, как выразился первый заместитель губернатора Игорь Гуськов.

Например, никак не решится вопрос со строительством гостиницы Hyatt в Ростове-на-Дону. Отставание составляет 13 месяцев от графика. В эти дни идут переговоры с инвестором, и, возможно, решение найдено. В настоящее время проходит кредитный комитет «Внешэкономбанка», на котором будет принято решение об актуализации кредитного соглашения между инвестором и банком.

Второй проблемный объект — магистральный подъезд к «Ростов-Арене». Там якобы по вине недобросовестного подрядчика проект затормозился, отставание от графика составляет четыре месяца. Впрочем, руководитель рабочей группы заявил, что работы уже идут. Готово уже 98 процентов объекта, закончат к середине марта.

Далее реконструкция стадиона «Торпедо». Там трудности возникли на стадии конкурсной комиссии. 2,5-месячное отставание Игорь Гуськов пообещал устранить к 1 октября 2017 года.

«Мы встретились со специалистами ФАСа, они рекомендовали максимально упростить техническую часть аукционной документации. Сейчас всю документацию откорректировали, объявили заново торги», — рассказал министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Николай Безуглов.

Еще один сложный объект — стадион СКА. Губернатор сообщил, что, возможно, по нему придется обращаться в правительство Российской Федерации, чтобы найти компромисс с Минобороны.

«В январе должны были выйти строители на данный объект. Он находится в зоне ответственности Министерства обороны Российской Федерации. Свою обеспокоенность на уровень оргкомитета и Министерства спорта России мы отправили. Параллельно на следующей неделе инициировали встречу с представителями Министерства обороны», — прокомментировал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Строительство вертолетной площадки и «Ростов-Арены» также вызывают опасения — там вопрос, в прямом смысле, упирается в высоковольтную линию, которую по проектным требованиям нужно убирать. Цена вопроса — около миллиарда рублей.